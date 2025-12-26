Homem identificado como I.G.A.O. - Reprodução/PM

Publicado 26/12/2025 13:32

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Cabo Frio, nesta quinta-feira (25), após tentar matar a ex-companheira e, posteriormente, causar danos às instalações da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). A ocorrência foi registrada durante o feriado de Natal e contou com o apoio de policiais do RAS da Prefeitura de Cabo Frio.

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia ainda pela manhã para denunciar as agressões. Logo após o registro, os agentes receberam informações de que o suspeito permanecia nas imediações, fazendo ameaças a familiares. Diante disso, equipes realizaram buscas e conseguiram localizar e prender o homem, identificado como I.G.A.O..

As investigações apontam que o crime ocorreu após o fim do relacionamento entre o autor e a vítima. Inconformado com o término e motivado por ciúmes, o criminoso foi até a residência da ex-companheira e passou a lançar objetos pessoais dela para fora do imóvel. Quando a vítima retornou ao local, foi surpreendida e agredida, conseguindo fugir e se refugiar na casa de uma vizinha.

Após a prisão, já na unidade policial, o homem danificou parte da estrutura da delegacia, o que resultou em mais uma autuação criminal. Ele responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio e dano ao patrimônio público, permanecendo à disposição da Justiça.