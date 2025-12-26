Homem identificado como I.G.A.O.Reprodução/PM
Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em Cabo Frio durante o Natal
Suspeito foi detido pela Polícia Civil após atacar a ex-companheira e ainda causar danos às instalações da delegacia
Acidente em Cabo Frio, Tamoios, na Rodovia Amaral Peixoto envolve três veículos
Três veículos se envolvem no trecho do Atacadão e trânsito fica parcialmente bloqueado
Cabo Frio altera funcionamento de semáforo em Tamoios durante fim de ano
Medida prevê operação intermitente do sinal na Rodovia Amaral Peixoto até o dia 5 de janeiro
GOP atende denúncia de assédio na Praia de São Bento em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (24) e encaminhada à 126ª Delegacia de Polícia
Cabo Frio e São Pedro da Aldeia definem ações conjuntas de fiscalização ao transporte
Municípios vão intensificar a fiscalização nas estradas que dão acesso às cidades, garantindo o cumprimento de normas previstas na legislação
Homem é morto a tiros em Unamar, distrito de Tamoios, Cabo Frio
Perícia foi realizada no local e corpo encaminhado ao IML
