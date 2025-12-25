AcidenteReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Um acidente foi registrado na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do Atacadão, no bairro Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na tarde desta quinta-feira (25).

A colisão envolveu três veículos, sendo que um deles capotou. Algumas vítimas aguardavam atendimento no local.

O trânsito está parcialmente interditado na região. Mais informações sobre o caso ainda estão sendo apuradas.