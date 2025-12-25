Homem é preso por assédioReprodução/PM
Agentes municipais foram acionados e se deslocaram até o local, onde localizaram o suspeito e as pessoas envolvidas na ocorrência.
Com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), todos foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia.
O homem permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis. A Guarda Civil Municipal orienta que denúncias podem ser feitas pelo telefone 153.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.