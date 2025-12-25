Homem é preso por assédio - Reprodução/PM

Homem é preso por assédioReprodução/PM

Publicado 25/12/2025 23:20

Cabo Frio - O Grupamento Operacional de Praia (GOP) de Cabo Frio atendeu, na tarde de quarta-feira (24), uma denúncia de assédio envolvendo uma mulher e uma criança nas proximidades da Praia de São Bento.



Agentes municipais foram acionados e se deslocaram até o local, onde localizaram o suspeito e as pessoas envolvidas na ocorrência.



Com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), todos foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia.



O homem permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis. A Guarda Civil Municipal orienta que denúncias podem ser feitas pelo telefone 153.