Prefeitura de Cabo Frio abre cadastro obrigatório para embarcações que forem navegar no Réveillon 2026
Protocolo de segurança náutica prevê cadastro prévio obrigatório para todas as embarcações que optarem por realizar o avistamento da queima de fogos na virada do ano
Rua Jonas Garcia será interditada nesta quarta-feira (24) em Cabo Frio
Iniciativa prevê uso do material em exposições, ações educativas e eventos institucionais
Cabo Frio inicia ação conjunta com a Marinha para fiscalização de embarcações
Operação Navegue Seguro orienta condutores e reforça cumprimento das normas nas áreas costeiras
Bituqueiras são instaladas em praias de Cabo Frio para reduzir descarte irregular
Programa "Cabo Frio Educada" orienta população sobre impactos das guimbas de cigarro
Corrida às compras lota mercados de Cabo Frio e preços da ceia de Natal mostram variação em relação a 2024
Pesquisa aponta que preço segue como principal critério de escolha, mesmo com redução em alguns produtos
Comércio de Cabo Frio registra aumento nas vendas de Natal
Após um Natal fraco em 2024, comércio local mostra sinais de retomada, impulsionado por promoções e compras presenciais
