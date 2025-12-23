TrânsitoReprodução
A interdição ocorre para a realização de uma obra da Secretaria de Serviços Públicos e permanecerá até a conclusão dos trabalhos.
Os motoristas que seguem em direção à Rodoviária devem utilizar como rota alternativa o retorno pelo estacionamento do Morro da Guia, antes da subida da Ponte Feliciano Sodré, ou seguir pelo bairro Portinho.
A orientação é para que os condutores que trafegarem pela região fiquem atentos às alterações no trânsito durante o período da interdição.
