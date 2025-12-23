Preços da ceia de Natal - RC

Preços da ceia de NatalRC

Publicado 23/12/2025 16:09

Cabo Frio - Assim como o comércio, os supermercados de Cabo Frio registram intenso movimento de consumidores em busca dos itens tradicionais da ceia, na antevéspera de Natal. Corredores cheios, carrinhos disputando espaço e filas nos caixas marcaram a passagem da equipe do Jornal por três supermercados e um empório tradicional do município. A maior procura foi registrada nos setores de aves natalinas, bacalhau, frutas secas e bebidas.



Apesar da movimentação intensa, os preços deste ano apresentam um cenário mais equilibrado em comparação a 2024, quando a ceia natalina foi fortemente impactada pela alta expressiva de produtos básicos. No ano passado, itens como azeite de oliva, arroz e carnes registraram aumentos acima de 20%, seguindo uma tendência nacional de inflação nos alimentos.

Em 2025, alguns produtos aparecem com valores mais competitivos. O Chester Perdigão, por exemplo, que em 2024 chegou a custar R$ 29,98 o quilo, é encontrado neste ano por preços que variam entre R$ 19,99 e R$ 26,90, dependendo do mercado. O peru também apresenta redução em alguns pontos, sendo vendido entre R$ 20,99 e R$ 27,90 o quilo. Já o pernil oscila entre R$ 15,90 e R$ 15,99 o quilo, mantendo estabilidade em relação ao ano anterior.

As frutas secas e castanhas seguem como itens de maior peso no orçamento. A tâmara sem caroço (200g) custa R$ 7,99; a ameixa seca, R$ 12,98; o pêssego em calda, R$ 7,98; e o damasco chega a R$ 41,50 por 150g. Castanhas e nozes variam entre R$ 28,79 e R$ 34,90, enquanto a amêndoa torrada com sal custa R$ 25,50 (150g).

Entre as bebidas, os espumantes são encontrados, em média, entre R$ 40 e R$ 50, exceto os mais luxuosos. Os panetones apresentam ampla variação de preços, com opções entre R$ 13,99 e R$ 24,99, enquanto os chocotones chegam a R$ 34,49. O azeite de oliva, que em 2024 acumulou alta superior a 30%, é encontrado neste ano por cerca de R$ 27,90 em algumas redes.



Na avaliação do chef de cozinha Felipe Vieira, os preços não estão tão elevados em determinados supermercados. “No Carone achei os valores mais acessíveis, ao contrário de outros mercados como Green Fruit, onde o preço e a qualidade das frutas deixou a desejar”, comentou.



Pesquisa da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) aponta que os consumidores pretendem gastar entre R$ 250 e R$ 850 com a ceia, priorizando itens tradicionais como chester, peru e bacalhau. Para economizar, 66,5% afirmam substituir produtos, trocando, por exemplo, o bacalhau por peixes mais baratos.



Segundo a entidade, o preço segue como principal critério de escolha, e o varejo aposta em promoções, encartes e programas de fidelidade para atrair um consumidor cada vez mais atento à economia sem abrir mão da tradição natalina.