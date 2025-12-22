Carteira de trabalho - Divulgação

Carteira de trabalho Divulgação

Publicado 22/12/2025 17:05

Cabo Frio - O programa “Emprego Já!”, promovido pela Prefeitura de Cabo Frio por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, apresentou nesta segunda-feira (22) um novo balanço que confirma o aquecimento do mercado de trabalho no município. Ao todo, são 577 vagas de ampla concorrência, número que representa um aumento de oito oportunidades em comparação com a semana anterior, além de 11 vagas destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCDs).



A rede de parceiros também segue em expansão. Nos últimos sete dias, quatro novos estabelecimentos aderiram à iniciativa, elevando para 128 o número total de empresas que utilizam a plataforma para recrutamento. O interesse da população acompanha esse ritmo, com o registro de 27 novos currículos na última semana, totalizando um banco de talentos com 4.741 profissionais cadastrados.



Além da plataforma digital, o atendimento humanizado tem sido um diferencial. Na última semana, a equipe realizou 42 atendimentos via WhatsApp, orientando candidatos e sanando dúvidas sobre processos seletivos. Para os empresários, o processo de anúncio de vagas permanece simplificado e gratuito, podendo ser realizado diretamente no site oficial: empregoja.cabofrio.rj.gov.br



Os dados refletem o compromisso do município em impulsionar a economia. A geração de emprego e renda é o motor que fortalece o comércio e o setor de serviços, garantindo a circulação de capital. Ao conectar diretamente o trabalhador ao empresário, a Prefeitura fomenta um ciclo de desenvolvimento sustentável, elevando a qualidade de vida da população e atraindo novos investimentos para a cidade.



Resumo dos indicadores (15 a 21 de dezembro)



Vagas de ampla concorrência: 577

Vagas para PCDs: 11

Novos currículos cadastrados: 27 (total: 4.741)

Empresas ativas na plataforma: 128

Vagas com maior demanda



Operador(a) de caixa: 68 vagas

Vendedor(a): 53 vagas

Repositor(a): 27 vagas

Açougueiro: 22 vagas

Cozinheiro(a): 21 vagas