A rede de parceiros também segue em expansão. Nos últimos sete dias, quatro novos estabelecimentos aderiram à iniciativa, elevando para 128 o número total de empresas que utilizam a plataforma para recrutamento. O interesse da população acompanha esse ritmo, com o registro de 27 novos currículos na última semana, totalizando um banco de talentos com 4.741 profissionais cadastrados.
Além da plataforma digital, o atendimento humanizado tem sido um diferencial. Na última semana, a equipe realizou 42 atendimentos via WhatsApp, orientando candidatos e sanando dúvidas sobre processos seletivos. Para os empresários, o processo de anúncio de vagas permanece simplificado e gratuito, podendo ser realizado diretamente no site oficial: empregoja.cabofrio.rj.gov.br
Os dados refletem o compromisso do município em impulsionar a economia. A geração de emprego e renda é o motor que fortalece o comércio e o setor de serviços, garantindo a circulação de capital. Ao conectar diretamente o trabalhador ao empresário, a Prefeitura fomenta um ciclo de desenvolvimento sustentável, elevando a qualidade de vida da população e atraindo novos investimentos para a cidade.
Resumo dos indicadores (15 a 21 de dezembro)
Vagas de ampla concorrência: 577
Vagas para PCDs: 11
Novos currículos cadastrados: 27 (total: 4.741)
Empresas ativas na plataforma: 128
Operador(a) de caixa: 68 vagas
Vendedor(a): 53 vagas
Repositor(a): 27 vagas
Açougueiro: 22 vagas
Cozinheiro(a): 21 vagas
