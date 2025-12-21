Tartaruga Marinha é encontrada morta - Reprodução

Tartaruga Marinha é encontrada mortaReprodução

Publicado 21/12/2025 16:58

Cabo Frio - Uma tartaruga marinha foi encontrada morta neste sábado (20) na Praia do Peró, em Cabo Frio. O animal, que chamou a atenção pelo tamanho, estava deitado na areia, já sem vida, e chamou a atenção de banhistas que passavam pelo local.



Ainda não há informações sobre as causas da morte e nem se o animal chegou a ser recolhido para avaliação necessária.



A região do Peró, assim como outras praias do município, é habitat frequente de tartarugas marinhas, que costumam aparecer na costa para se alimentar ou desovar. Casos de animais mortos ou debilitados são monitorados por órgãos ambientais e podem estar relacionados a fatores naturais, ingestão de resíduos plásticos ou colisões com embarcações.



Órgãos ambientais reforçam a importância de que, ao encontrar animais marinhos feridos ou mortos, a população evite tocar no corpo e acione imediatamente as autoridades ou projetos de monitoramento para que o atendimento adequado seja realizado.



Em caso de avistamento de animais marinhos, a população deve acionar imediatamente o número 153.