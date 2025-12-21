Operação Especial - Ascom

Operação Especial Ascom

Publicado 21/12/2025 16:37

Cabo Frio - Uma operação especial foi definida para o Réveillon 2026 em Cabo Frio, com ações de segurança, fiscalização e mobilidade urbana voltadas à movimentação prevista no período. A programação inclui queima de fogos e shows na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, com apresentações nos dias 29, 30 e 31 de dezembro.



As ações serão executadas pelas secretarias de Segurança e Ordem Pública e de Mobilidade Urbana, com apoio de outras secretarias municipais, além da Polícia Militar e da Polícia Civil.



Para a queima de fogos, serão utilizadas quatro balsas: uma de 35 metros em Tamoios e três na Praia do Forte, sendo uma de 25 metros e duas de 18 metros. As estruturas ficarão posicionadas a 600 metros da Boca da Barra, com distância de 300 metros entre elas.



As balsas chegam ao município na segunda-feira (22) e permanecerão ancoradas na Boca da Barra sob vigilância da Guarda Marítima e Ambiental, com apoio de quatro embarcações. O posicionamento final nas praias ocorre no dia 31 de dezembro.



O efetivo da Guarda Civil Municipal será ampliado, com 279 agentes em atuação no dia 31, distribuídos entre a área central e o distrito de Tamoios. O fechamento parcial de vias com maior circulação de veículos, como a orla da Praia do Forte, terá início às 5h do dia 26 de dezembro, com organização do trânsito pelos grupamentos de Trânsito e Tático Móvel.



A partir do dia 29, o fechamento será total em diversas vias, incluindo as ruas Alex Novelino, Vicente Celestino, Sergipe (na altura da Rua Francisco Paranhos), João Pessoa, Saturno (na altura da rotatória), Anita do Valê, Ismar Gomes de Azevedo, 13 de Novembro, Francisco Mendes, Nilo Peçanha, Antônio Feliciano de Almeida (na altura da Rua Tamoios), Travessa do Luar, Manoel Francisco Valentim, Praia do Pontal, além de toda a extensão da Avenida Hilton Massa e da Rua Almirante Barroso.



Em Tamoios, a operação inclui a instalação de grades na subida da ponte sobre o Rio São João e a sincronização dos sinais com Barra de São João, em Casimiro de Abreu. O Grupamento do distrito atuará em conjunto com agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana para orientação de motoristas e pedestres.



No dia 31, o acesso à Praia do Forte será controlado por 17 barreiras, com revista de pessoas por meio de detectores de metal. Algumas vias terão acesso restrito a moradores. Em Tamoios, haverá três pontos de interdição, do Pontal até a altura do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva, também com revista. As ações têm como objetivo impedir a entrada de objetos perfurocortantes, materiais ilícitos e garrafas de vidro. As revistas começam às 10h e serão realizadas por agentes da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas, Polícia Militar e segurança privada.



A Guarda Civil Municipal contará com 45 viaturas e duas vans, sendo uma para base de comando e outra de apoio. O monitoramento será realizado com drones, câmeras instaladas na cidade e tecnologia de reconhecimento facial da Polícia Militar. Sete torres da Polícia Militar serão posicionadas ao longo da orla.



Além da base fixa do Grupamento Operacional de Praia (GOP), na Praça dos Quiosques, haverá uma tenda compartilhada com a Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização na Praça das Águas, destinada à distribuição de pulseiras de identificação para crianças e como base de apoio.



O GOP também utilizará dois quadriciclos para fiscalização na faixa de areia. Agentes do GOP, da Guarda Marítima e Ambiental e da Fiscalização de Posturas atuarão na fiscalização de práticas esportivas fora do horário permitido, uso de caixas de som, garrafas de vidro, churrascos e na preservação das áreas ambientais da Praia do Forte, Dunas, Conchas, Peró, Foguete, Pontal do Peró, Ilha do Japonês, além das praias de Unamar e Pontal de Santo Antônio, em Tamoios. O combate à flanelagem e à poluição sonora contará com atuação da ROMU, Posturas, Mobilidade Urbana, Polícia Militar e Polícia Civil.



A Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização terá reforço de agentes durante o período, com atuação nas orlas, praças e avenidas. No dia 31, serão 250 agentes na área central e 80 em Tamoios. A pasta manterá base de apoio na Praça dos Quiosques e fiscalizará o comércio informal. Apenas ambulantes cadastrados estarão autorizados a trabalhar. Durante os dias de festa, 12 permissionários atuarão na Praça das Águas.



Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, “o planejamento foi construído de forma integrada para garantir um Réveillon seguro. Estamos trabalhando com reforço de efetivo, tecnologia e ações preventivas para que moradores e turistas possam celebrar a virada de ano com tranquilidade. O foco é organização, segurança e pronta resposta a qualquer situação”.



A Secretaria de Saúde instalará dois postos de apoio médico, um na Praça do Guta e outro próximo ao Malibu, para atendimento durante o evento.



Também estão previstas medidas no Terminal de Ônibus de Tamoios (TOT) para organização do embarque, desembarque e deslocamento de passageiros, além da fiscalização do transporte irregular.



De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, “nosso foco é garantir fluidez e segurança no trânsito durante toda a operação. Estamos trabalhando para que moradores e turistas tenham deslocamento organizado e tranquilo, desde o acesso às praias até o retorno para casa”. As ações seguem o decreto de restrições vigente, e o trabalho de ordenamento e segurança pública continuará ao longo do verão.