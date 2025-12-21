Montagem de palco para o Réveillon - Ascom

Publicado 21/12/2025 16:30

Cabo Frio - A estrutura do palco para o Réveillon 2026 começou a ser montada na última quarta-feira (17) na Praia do Forte, e a montagem também começou no Pontal nesta sexta (19).

Na Praia do Forte, o grupo Sorriso Maroto vai se apresentar após a virada e a queima de fogos. No Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, a atração musical ainda será anunciada.

A programação de fim de ano em Cabo Frio começa no dia 29 de dezembro com shows do grupo Pagodeando na Praia do Forte e de Raylane Mendes no Pontal. No dia 30, Bruna Reis se apresenta no distrito sede e Léo Parazzi em Tamoios. Os shows terão início às 22h.

A virada para 2026 contará com queima de fogos de artifício. O show pirotécnico terá 15 minutos de duração. Na Praia do Forte, serão três balsas, duas de 18 metros e uma de 25 metros, a 600 metros da Boca da Barra, com distanciamento de 300 metros entre elas.

No Pontal de Santo Antônio, os fogos serão lançados de uma balsa de 35 metros. As balsas chegam à cidade nesta segunda-feira (22) e serão posicionadas nos locais definidos no dia 31 de dezembro.