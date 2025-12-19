Concurso Miss: Grupo de Apoio ao Idoso comemora os 15 anos - @coberturadaarte

Concurso Miss: Grupo de Apoio ao Idoso comemora os 15 anos@coberturadaarte

Publicado 19/12/2025 17:47

Cabo Frio - O Concurso Miss – Grupo de Apoio ao Idoso celebrou, nesta quinta-feira (18), os 15 anos de fundação da instituição. O evento foi realizado no Costa Azul Iate Clube e reuniu integrantes do grupo, voluntários e convidados.



A programação contou com jantar, com apoio de parceiros, e apresentação musical comandada pelo DJ Ruy, que também coordenou o ensaio das participantes e o desfile. Durante a noite, também foi celebrado o aniversário de Conceição, vice-presidente da instituição.



O corpo de jurados foi composto por representantes de diferentes segmentos, entre eles Geovana Cartacho, presidente da Fraternidade Feminina – FRAFEM da Região dos Lagos.



A presidente do Grupo de Apoio ao Idoso, Thamires Souza, fez um pronunciamento sobre a trajetória da instituição e as ações desenvolvidas ao longo dos anos. A condução do evento ficou sob responsabilidade da mestre de cerimônia Eliane Ribeiro.



Durante a programação, foi exibido um documentário institucional produzido de forma voluntária pela multiartista Carol, apresentando a história e o trabalho desenvolvido pelo grupo.



A celebração foi organizada pelo Grupo de Apoio ao Idoso com o apoio de voluntários e colaboradores.