Concurso Miss: Grupo de Apoio ao Idoso comemora os 15 anos@coberturadaarte

Renata Cristiane
Cabo Frio - O Concurso Miss – Grupo de Apoio ao Idoso celebrou, nesta quinta-feira (18), os 15 anos de fundação da instituição. O evento foi realizado no Costa Azul Iate Clube e reuniu integrantes do grupo, voluntários e convidados.

A programação contou com jantar, com apoio de parceiros, e apresentação musical comandada pelo DJ Ruy, que também coordenou o ensaio das participantes e o desfile. Durante a noite, também foi celebrado o aniversário de Conceição, vice-presidente da instituição.

O corpo de jurados foi composto por representantes de diferentes segmentos, entre eles Geovana Cartacho, presidente da Fraternidade Feminina – FRAFEM da Região dos Lagos.

A presidente do Grupo de Apoio ao Idoso, Thamires Souza, fez um pronunciamento sobre a trajetória da instituição e as ações desenvolvidas ao longo dos anos. A condução do evento ficou sob responsabilidade da mestre de cerimônia Eliane Ribeiro.

Durante a programação, foi exibido um documentário institucional produzido de forma voluntária pela multiartista Carol, apresentando a história e o trabalho desenvolvido pelo grupo.

A celebração foi organizada pelo Grupo de Apoio ao Idoso com o apoio de voluntários e colaboradores.
fotogaleria
