Procon recebe a visita do assessor da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), Wagner RosaAscom
Durante o encontro, foram entregues 1.500 exemplares do Código de Defesa do Consumidor, em versão atualizada e comentada, incluindo unidades em Braille, além de 1.500 cartilhas voltadas à educação financeira do consumidor e à economia familiar.
Na ocasião, o representante da Sedcon acompanhou o funcionamento do atendimento ao público e as ações de fiscalização realizadas pelo Procon no município.
A coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, afirmou que a aproximação com os órgãos estaduais contribui para o fortalecimento das políticas de defesa do consumidor. Segundo ela, o material recebido será utilizado para orientar consumidores e comerciantes, especialmente durante o período de alta temporada.
O Procon Cabo Frio atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Nicola Aslan, nº 292, no bairro Braga. O órgão também mantém atendimento no distrito de Tamoios, no Shopping UnaPark, localizado na Avenida da Independência, s/n, Bloco B, sala 4.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.