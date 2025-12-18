Procon recebe a visita do assessor da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), Wagner Rosa - Ascom

Publicado 18/12/2025 17:47 | Atualizado 19/12/2025 12:44

Cabo Frio - O Procon Cabo Frio recebeu, nesta quarta-feira (17), a visita do assessor da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), Wagner Rosa, na sede do órgão, localizada no Centro Administrativo da Prefeitura, no bairro Braga.



Durante o encontro, foram entregues 1.500 exemplares do Código de Defesa do Consumidor, em versão atualizada e comentada, incluindo unidades em Braille, além de 1.500 cartilhas voltadas à educação financeira do consumidor e à economia familiar.



Na ocasião, o representante da Sedcon acompanhou o funcionamento do atendimento ao público e as ações de fiscalização realizadas pelo Procon no município.



A coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, afirmou que a aproximação com os órgãos estaduais contribui para o fortalecimento das políticas de defesa do consumidor. Segundo ela, o material recebido será utilizado para orientar consumidores e comerciantes, especialmente durante o período de alta temporada.



O Procon Cabo Frio atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Nicola Aslan, nº 292, no bairro Braga. O órgão também mantém atendimento no distrito de Tamoios, no Shopping UnaPark, localizado na Avenida da Independência, s/n, Bloco B, sala 4.