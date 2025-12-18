Jovem é morto a tiros - Reprodução

Publicado 18/12/2025 14:05

Cabo Frio - Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (18), na Estrada Velha Caminho de Búzios, entre os bairros Tangará e Parque Eldorado III, em Cabo Frio. A vítima foi identificada como Rian Antunes Marinho.

De acordo com informações iniciais, Rian residia no bairro Tucuns, em Armação dos Búzios.

O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica, que coletou informações para auxiliar na investigação. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passou por exames necroscópicos.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), que conduz as investigações. Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelo crime nem sobre a motivação.