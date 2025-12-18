Acidente Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - Mais um acidente foi registrado na Rodovia General Bruno Martins, que liga Cabo Frio a Arraial do Cabo, na altura da Pousada das Dunas, trecho que ainda pertence ao município de Cabo Frio. A ocorrência mobilizou equipes de resgate no fim da tarde desta quarta-feira (17).

De acordo com as primeiras informações, um motociclista ficou gravemente ferido após o acidente e precisou ser socorrido para o hospital. O estado de saúde da vítima não foi divulgado até o momento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local prestando atendimento. As equipes aguardavam a chegada da CPRv para realizar os procedimentos de praxe e organizar o trânsito na rodovia.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.