Rua Silva Jardim, no Centro da cidade - Reprodução/ Google Maps

Publicado 17/12/2025 16:27

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), informou que a Rua Silva Jardim, no Centro da cidade, será interditada nesta quinta-feira (18), a partir das 5h da manhã. O fechamento da via ocorre em razão de obras realizadas pela Prolagos, concessionária responsável pelo abastecimento de água no município.

Segundo o comunicado, a interdição permanecerá até a conclusão dos trabalhos. Durante o período, agentes da Guarda Civil Municipal estarão no local para organizar o fluxo de veículos e orientar motoristas e pedestres, garantindo a segurança viária.

A orientação é para que os condutores respeitem a sinalização e utilizem rotas alternativas. Quem precisar seguir em direção ao Centro deve optar pela Rua João Pessoa. A Prefeitura pede a compreensão da população e atenção redobrada ao trafegar pela região durante a execução das obras.