Thiago de Oliveira, conhecido como "Rei do Camarão" - Reprodução

Publicado 17/12/2025 15:41

Cabo Frio - Thiago de Oliveira, de 41 anos, foi condenado pelo feminicídio da empresária Rosilene de Azevedo da Silva, de 39 anos, e pela tentativa de homicídio contra o funcionário do Mercado do Peixe, Sidnei do Amor Divino, conhecido como “Buiu”. A soma das penas chega a 37 anos e alguns meses de reclusão, em regime fechado.

O julgamento começou por volta das 13h desta terça-feira (16) e se estendeu até cerca das 3h da madrugada desta quarta-feira (17), em Cabo Frio, reunindo depoimentos de testemunhas, familiares e do próprio acusado, além da apresentação de provas reunidas ao longo da investigação.

O crime ocorreu em janeiro de 2023, no Mercado do Peixe, no bairro Jacaré, quando Thiago disparou quatro tiros contra Rosilene, que morreu no local. Buiu foi atingido ao tentar proteger a vítima e precisou passar por cirurgia em estado gravíssimo.

Segundo as investigações, Thiago teria chegado ao mercado com a intenção de matar a ex-companheira. No local do crime, foram encontradas duas cápsulas de munição calibre .380. Após o ataque, o acusado fugiu, mas foi capturado pela Polícia Rodoviária Federal em Casemiro de Abreu.

Além do feminicídio e da tentativa de homicídio, Thiago ainda ameaçou familiares de Rosilene, enviando fotos segurando um fuzil e mensagens intimidatórias, demonstrando que o crime não havia terminado.