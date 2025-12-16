Cabo Frio

Secretaria de Meio Ambiente instala bituqueiras nas praias de Cabo Frio para reduzir o descarte inadequado

A operação teve início pela Praia do Foguete e seguiu ao longo da Praia do Forte, emo pontos de grande circulação, como a região da Duna Preta, Praça das Águas e Canto do Forte