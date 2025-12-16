Periquito-indianoReprodução
De acordo com a corporação, o periquito foi recolhido com cuidado e encaminhado para avaliação veterinária, seguindo todos os protocolos ambientais. Após o atendimento especializado, o animal deverá receber a destinação adequada, conforme orientação técnica.
A Guarda Civil Municipal reforça a importância de não tentar capturar ou manipular animais silvestres, já que o contato inadequado pode causar ferimentos tanto no animal quanto na pessoa.
Em casos semelhantes, a orientação é acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. A equipe ambiental segue atenta e em prontidão para atender ocorrências em todo o município.
