A prisão ocorreu durante uma operação realizada no bairro Tangará - Reprodução

A prisão ocorreu durante uma operação realizada no bairro TangaráReprodução

Publicado 17/12/2025 16:22

A Polícia Civil de Armação dos Búzios (127ª DP), em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu um foragido da Justiça com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio consumado. A prisão ocorreu durante uma operação realizada no bairro Tangará, em Cabo Frio, nesta quarta-feira (17).

De acordo com a Polícia Civil, o cumprimento da ordem judicial foi possível após informações levantadas pelo setor de inteligência, que identificou o paradeiro do investigado.

Ainda segundo a corporação, a prisão aconteceu no decorrer das diligências da Operação Cem Complexo, quando os agentes localizaram outro alvo com mandado de prisão em aberto. O acusado é apontado pelas autoridades como um dos principais envolvidos em homicídios com atuação na região.

Após a captura, o suspeito foi encaminhado para a 127ª DP, onde o mandado de prisão preventiva foi formalmente cumprido. Ele permanece à disposição da Justiça.