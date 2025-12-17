A prisão ocorreu durante uma operação realizada no bairro TangaráReprodução
Polícia prende foragido por homicídio durante operação em Cabo Frio
Investigado com mandado de prisão preventiva foi localizado no bairro Tangará e levado para a 127ª DP de Búzios
Polícia prende foragido por homicídio durante operação em Cabo Frio
Investigado com mandado de prisão preventiva foi localizado no bairro Tangará e levado para a 127ª DP de Búzios
Homem é condenado a 37 anos por matar ex-companheira no Mercado do Peixe em Cabo Frio
Thiago de Oliveira, conhecido como "Rei do Camarão", recebeu pena pelo feminicídio de Rosilene de Azevedo e pela tentativa de homicídio contra Sidnei "Buiu"; julgamento durou 14 horas
Periquito-indiano é resgatado ferido no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio
Após o atendimento especializado, o animal deverá receber a destinação adequada, conforme orientação técnica
Secretaria de Meio Ambiente instala bituqueiras nas praias de Cabo Frio para reduzir o descarte inadequado
A operação teve início pela Praia do Foguete e seguiu ao longo da Praia do Forte, emo pontos de grande circulação, como a região da Duna Preta, Praça das Águas e Canto do Forte
Jiboia é resgatada em residência no bairro Jacaré, em Cabo Frio
De acordo com a Guarda Civil Municipal, após a avaliação da equipe ambiental, a serpente foi devolvida ao seu ambiente natural
Homem suspeito de estupro é encontrado amarrado a poste no Jardim Peró, em Cabo Frio
Caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (15) e está sendo apurado pela polícia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.