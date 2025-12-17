Queima de fogos na Praia do Forte - Reprodução

Queima de fogos na Praia do ForteReprodução

Publicado 17/12/2025 20:24

Cabo Frio - Cabo Frio se prepara para voltar a celebrar a chegada do Ano Novo com um dos momentos mais aguardados da festa: a queima de fogos de artifício na orla. Após quase cinco anos sem o espetáculo, a virada de 2025 para 2026 contará com 15 minutos de apresentação pirotécnica, visível de diversos pontos do litoral do município.

O show utilizará mais de 8 toneladas de fogos de artifício, distribuídas em quatro balsas. Três delas serão posicionadas ao longo da Praia do Forte, enquanto a quarta ficará em Tamoios, garantindo que o espetáculo possa ser acompanhado também no segundo distrito. As balsas já estão em Niterói e devem ser transportadas para Cabo Frio nesta quarta-feira (17).

Os trabalhos de preparação das estruturas começam no dia 21 de dezembro. Após a instalação completa dos equipamentos, o sistema passará por vistorias da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros, além de inspeções técnicas especializadas, assegurando que todas as normas de segurança sejam cumpridas.

A ausência da queima de fogos desde 2020 fez com que o retorno do espetáculo ganhasse um significado especial para moradores e visitantes. Reconhecido como o segundo maior réveillon do estado do Rio de Janeiro, ficando atrás apenas de Copacabana, o evento já reflete diretamente no aquecimento do turismo. A rede hoteleira da cidade registra ocupação próxima da totalidade para o período.

A Prefeitura de Cabo Frio estima que cerca de 1 milhão de pessoas estejam reunidas na Praia do Forte para acompanhar a virada do ano. A realização da queima de fogos ficará a cargo da administração municipal, sob a gestão do prefeito Dr. Serginho.

Para o prefeito, o retorno do espetáculo representa um marco para a cidade. “Voltar com essa queima é muito satisfatório. Há anos a praia não tinha um espetáculo bonito como o que estamos preparando para este ano”, destacou.