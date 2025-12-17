Queima de fogos na Praia do ForteReprodução
Virada do ano em Cabo Frio terá 15 minutos de fogos e expectativa de 1 milhão de pessoas
Queima de fogos retorna à orla no Réveillon 2026 e reforça Cabo Frio como um dos principais destinos do estado
PF realiza operação contra fraude em diplomas falsos em Cabo Frio
Investigação apura esquema de emissão de documentos escolares irregulares usados para registro profissional em todo o país
Cabo Frio terá interdição da Rua Silva Jardim a partir das 5h desta quinta-feira (18) para obras
Guarda Civil Municipal fará a organização do trânsito e orienta motoristas a utilizarem rota alternativa
Polícia prende foragido por homicídio durante operação em Cabo Frio
Investigado com mandado de prisão preventiva foi localizado no bairro Tangará e levado para a 127ª DP de Búzios
Homem é condenado a 37 anos por matar ex-companheira no Mercado do Peixe em Cabo Frio
Thiago de Oliveira, conhecido como "Rei do Camarão", recebeu pena pelo feminicídio de Rosilene de Azevedo e pela tentativa de homicídio contra Sidnei "Buiu"; julgamento durou 14 horas
Periquito-indiano é resgatado ferido no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio
Após o atendimento especializado, o animal deverá receber a destinação adequada, conforme orientação técnica
