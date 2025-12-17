Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aproximadamente 20 diplomas falsos e diversos documentos - Reprodução/ PF

Publicado 17/12/2025 16:36

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17), a Operação Side Job 2, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudar diplomas falsos de cursos superiores, técnicos e de ensino médio em diversas regiões do Brasil.



Durante a ação, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (DELEFAZ) cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. As diligências contaram com o apoio da Delegacia da Polícia Federal em Macaé.



As investigações tiveram início em outubro de 2024, após denúncia apresentada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA/RJ). O órgão informou que um indivíduo teria utilizado um diploma falso de bacharel em Engenharia Civil para obter registro profissional.



Com o avanço das apurações, a Polícia Federal identificou os supostos responsáveis pela emissão do documento fraudulento, o que possibilitou a continuidade das investigações e a deflagração da segunda fase da operação.



Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos celulares, um disco rígido, aproximadamente 20 diplomas falsos e diversos documentos. Todo o material será encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde passará por perícia e demais procedimentos legais.



Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e falsificação de documento público.

