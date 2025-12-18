Criança sofre descarga elétrica - Reprodução

Publicado 18/12/2025 14:09

Cabo Frio - Uma criança sofreu descarga elétrica na noite desta quarta-feira (17), no bairro Braga, em Cabo Frio. O incidente aconteceu na Rua Omar Fontoura e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que prestaram atendimento imediato à vítima.

Segundo informações iniciais, a criança foi socorrida às pressas e encaminhada ao Hospital Central de Emergência (HCE). Até o momento, não há detalhes oficiais sobre seu estado de saúde, e a Secretaria Municipal de Saúde ainda não se pronunciou.

Após o ocorrido, parte do bairro Braga ficou sem energia elétrica, o que levanta a suspeita de que a queda de energia possa ter relação com a descarga sofrida pela criança. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.