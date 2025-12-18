Criança sofre descarga elétrica Reprodução
Criança sofre descarga elétrica em Cabo Frio
O incidente aconteceu na Rua Omar Fontoura na noite desta quarta-feira (17)
Criança sofre descarga elétrica em Cabo Frio
O incidente aconteceu na Rua Omar Fontoura na noite desta quarta-feira (17)
Jovem é morto a tiros na Estrada Velha de Búzios, em Cabo Frio
Crime aconteceu entre os bairros Tangará e Parque Eldorado III, na madrugada desta quinta-feira (18)
OPERAÇÃO FIREWALL/ Polícia Civil deflagra ação contra esquema de fraude em sistema de mandados de prisão em Cabo Frio
Criminosos invadiam sistemas para ocultar medidas cautelares, além de multas e débitos de IPVA
Motociclista fica gravemente ferido na estrada que liga Cabo Frio a Arraial do Cabo
A ocorrência mobilizou equipes de resgate no fim da tarde desta quarta-feira (17)
Virada do ano em Cabo Frio terá 15 minutos de fogos e expectativa de 1 milhão de pessoas
Queima de fogos retorna à orla no Réveillon 2026 e reforça Cabo Frio como um dos principais destinos do estado
PF realiza operação contra fraude em diplomas falsos em Cabo Frio
Investigação apura esquema de emissão de documentos escolares irregulares usados para registro profissional em todo o país
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.