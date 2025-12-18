Feira de Adoção AnimalMARI
O objetivo do evento é incentivar a adoção responsável de cães e gatos acolhidos pelo Canil Municipal. Durante a feira, o público poderá conhecer animais de diferentes perfis, tanto de companhia quanto de guarda, permitindo que cada família encontre um pet compatível com sua rotina e estilo de vida.
Todos os animais disponíveis para adoção já receberam a primeira dose de vacina e, após a adoção, continuam contando com acompanhamento veterinário oferecido pela Prefeitura. Além disso, os adotantes têm direito à castração gratuita dos animais, conforme critérios técnicos relacionados à idade e às condições de saúde.
Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência no momento do cadastro.
A superintendente de Proteção Animal, a médica-veterinária Fenela Assed, destaca a importância da iniciativa. “Encerramos o ano com a certeza de que cada adoção representa uma mudança de vida, tanto para os animais quanto para as famílias que os recebem. A feira é um momento de conscientização e de esperança”, afirmou.
Serviço
Data: sábado, 20 de dezembro
Horário: das 9h30 às 13h
Local: Rua Itajuru, nº 327, Centro (em frente a uma loja de rações)
