Publicado 18/12/2025 15:52

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio realiza neste sábado (20), das 9h30 às 13h, a última Feira de Adoção Animal de 2025. A ação acontece na Rua Itajuru, nº 327, no Centro, em frente a uma loja de rações, e é promovida pela Superintendência de Proteção Animal.



O objetivo do evento é incentivar a adoção responsável de cães e gatos acolhidos pelo Canil Municipal. Durante a feira, o público poderá conhecer animais de diferentes perfis, tanto de companhia quanto de guarda, permitindo que cada família encontre um pet compatível com sua rotina e estilo de vida.



Todos os animais disponíveis para adoção já receberam a primeira dose de vacina e, após a adoção, continuam contando com acompanhamento veterinário oferecido pela Prefeitura. Além disso, os adotantes têm direito à castração gratuita dos animais, conforme critérios técnicos relacionados à idade e às condições de saúde.



Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência no momento do cadastro.



A superintendente de Proteção Animal, a médica-veterinária Fenela Assed, destaca a importância da iniciativa. “Encerramos o ano com a certeza de que cada adoção representa uma mudança de vida, tanto para os animais quanto para as famílias que os recebem. A feira é um momento de conscientização e de esperança”, afirmou.



