Publicado 18/12/2025 15:03

Cabo Frio - O grupo Sorriso Maroto foi confirmado como atração musical do Réveillon 2026 em Cabo Frio. O show será realizado na Praia do Forte e marca o retorno das celebrações públicas de virada de ano na cidade, após três anos sem eventos oficiais.

A programação da virada de 2025 para 2026 prevê apresentação musical e queima de fogos. O espetáculo pirotécnico terá duração de 15 minutos e poderá ser visto de diferentes pontos do litoral do município.

Serão utilizadas mais de oito toneladas de fogos de artifício, distribuídas em quatro balsas. Três delas ficarão posicionadas ao longo da Praia do Forte, enquanto a quarta será instalada em Tamoios, permitindo a visualização também no segundo distrito.

A expectativa é de aumento no fluxo de visitantes durante o período, com impacto na rede hoteleira e no comércio local.

Formado no Rio de Janeiro, o Sorriso Maroto atua no cenário musical há mais de 25 anos. O grupo é liderado por Bruno Cardoso e possui músicas conhecidas nacionalmente, como “Sinais”, “Futuro Prometido”, “Primeira Namorada” e “Vai e Chora”.