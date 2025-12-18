Sorriso MarotoReprodução
Sorriso Maroto é confirmado para o Réveillon 2026 em Cabo Frio
Show na Praia do Forte marca retomada da virada de ano com apresentação musical e queima de fogos
Sorriso Maroto é confirmado para o Réveillon 2026 em Cabo Frio
Show na Praia do Forte marca retomada da virada de ano com apresentação musical e queima de fogos
Criança sofre descarga elétrica em Cabo Frio
O incidente aconteceu na Rua Omar Fontoura na noite desta quarta-feira (17)
Jovem é morto a tiros na Estrada Velha de Búzios, em Cabo Frio
Crime aconteceu entre os bairros Tangará e Parque Eldorado III, na madrugada desta quinta-feira (18)
OPERAÇÃO FIREWALL/ Polícia Civil deflagra ação contra esquema de fraude em sistema de mandados de prisão em Cabo Frio
Criminosos invadiam sistemas para ocultar medidas cautelares, além de multas e débitos de IPVA
Motociclista fica gravemente ferido na estrada que liga Cabo Frio a Arraial do Cabo
A ocorrência mobilizou equipes de resgate no fim da tarde desta quarta-feira (17)
Virada do ano em Cabo Frio terá 15 minutos de fogos e expectativa de 1 milhão de pessoas
Queima de fogos retorna à orla no Réveillon 2026 e reforça Cabo Frio como um dos principais destinos do estado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.