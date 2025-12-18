Prefeitura de Cabo Frio Reprodução
Cabo Frio estabelece ponto facultativo em dias próximos ao Natal e Réveillon
Medida vale para os dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro; serviços essenciais funcionarão em regime de plantão
Última feira de adoção de cães e gatos do ano acontece neste sábado (20) no Centro de Cabo Frio
Ação acontece das 9h30 às 13h, na Rua Itajuru, nº 327, no Centro. Iniciativa incentiva a adoção responsável de animais acolhidos pelo Canil Municipal
Motos elétricas terão novas regras de circulação a partir de 2026 em Cabo Frio
Mudanças seguem resolução do Contran e exigem atenção de condutores; mudanças são válidas a partir de janeiro
Sorriso Maroto é confirmado para o Réveillon 2026 em Cabo Frio
Show na Praia do Forte marca retomada da virada de ano com apresentação musical e queima de fogos
Criança sofre descarga elétrica em Cabo Frio
O incidente aconteceu na Rua Omar Fontoura na noite desta quarta-feira (17)
Jovem é morto a tiros na Estrada Velha de Búzios, em Cabo Frio
Crime aconteceu entre os bairros Tangará e Parque Eldorado III, na madrugada desta quinta-feira (18)
