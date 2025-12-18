Prefeitura de Cabo Frio - Reprodução

Prefeitura de Cabo Frio Reprodução

Publicado 18/12/2025 17:15

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio estabeleceu ponto facultativo em datas específicas no período de fim de ano, em razão das comemorações de Natal e Réveillon. A medida vale para os dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro, conforme decreto municipal nº 7.707/2025, publicado no Diário Oficial do município.

O ponto facultativo se aplica a todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. No entanto, o expediente será mantido nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas por exigência técnica ou por interesse público. A responsabilidade pela definição ficará a cargo dos chefes de cada setor.

A administração municipal informou que os serviços essenciais estão garantidos durante o período. O atendimento médico de urgência continuará sendo realizado normalmente nas unidades de saúde que funcionam 24 horas, além da manutenção dos serviços de limpeza urbana.

Também seguem em funcionamento as ações da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, incluindo a Guarda Civil Municipal, a Guarda Marítima e Ambiental e a Defesa Civil, que atuarão em regime de plantão ou prontidão para assegurar o atendimento à população.

A Prefeitura informou ainda que, na segunda-feira, dia 29 de dezembro, o expediente nas repartições públicas municipais será normal.