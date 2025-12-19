126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Reprodução

Publicado 19/12/2025 17:23

Cabo Frio - Uma família foi feita refém durante um assalto à mão armada na manhã desta sexta-feira (19), em uma residência localizada na Rua Espadarte, na região do Caminho Verde, no bairro do Peró, em Cabo Frio.

De acordo com as informações apuradas, homens fortemente armados chegaram ao local em um veículo de cor prata e invadiram rapidamente a casa, surpreendendo os moradores. Sob ameaça constante com armas de fogo, a família foi rendida e mantida sob controle enquanto os criminosos recolhiam diversos bens do interior do imóvel.

Entre os itens levados estão pertences pessoais, aparelhos eletrônicos e outros objetos de valor, cujo montante ainda será contabilizado pelas autoridades. Após a ação, o grupo deixou o local no mesmo veículo utilizado na chegada, tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pelo bairro do Peró e em áreas próximas, mas, até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado. O imóvel foi isolado para garantir a preservação da cena do crime.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e seguirá sob investigação.