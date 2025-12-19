126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Reprodução
Família é feita refém durante assalto a residência no Peró, em Cabo Frio
Crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (19); homens armados invadiram a casa e fugiram levando objetos de valor
Assistência Social encerra 2025 com apresentações de atividades em Cabo Frio
Participantes apresentam atividades desenvolvidas ao longo do ano nos Cras
Procon Cabo Frio recebe visita de representante da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor
Durante o encontro, foram entregues exemplares e cartilhas de educação financeira
Cabo Frio estabelece ponto facultativo em dias próximos ao Natal e Réveillon
Medida vale para os dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro; serviços essenciais funcionarão em regime de plantão
Última feira de adoção de cães e gatos do ano acontece neste sábado (20) no Centro de Cabo Frio
Ação acontece das 9h30 às 13h, na Rua Itajuru, nº 327, no Centro. Iniciativa incentiva a adoção responsável de animais acolhidos pelo Canil Municipal
Motos elétricas terão novas regras de circulação a partir de 2026 em Cabo Frio
Mudanças seguem resolução do Contran e exigem atenção de condutores; mudanças são válidas a partir de janeiro
