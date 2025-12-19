"Show de Convivência" - Ascom

"Show de Convivência"Ascom

Publicado 19/12/2025 14:35

Cabo Frio - O evento “Show de Convivência” reuniu nesta quinta-feira (18) apresentações das ações desenvolvidas nos equipamentos de Assistência Social que atendem a população de Cabo Frio em 2025.



O encontro aconteceu no Auditório da Associação Atlética Cabofriense e contou com a participação de mais de 300 pessoas, entre secretários, representantes da sociedade civil, servidores, usuários do SUAS e familiares. Na abertura, a secretária de Assistência Social, Camila Saraiva, destacou a execução dos serviços da pasta.



Durante o evento, foram apresentadas atividades realizadas nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras). Jovens, adultos, crianças, idosos e pessoas com deficiência participaram com apresentações de ballet, desfile de moda, dança, ritmos, capoeira e coral da melhor idade.



Camila Saraiva afirmou que as apresentações demonstram o alcance das políticas públicas e o compromisso com a garantia de direitos. Segundo ela, durante 2025, a pasta atuou na Proteção Social Básica e na Proteção Social Especial, garantindo direitos, fortalecendo vínculos e atendendo a população de Cabo Frio.