"Show de Convivência"
O encontro aconteceu no Auditório da Associação Atlética Cabofriense e contou com a participação de mais de 300 pessoas, entre secretários, representantes da sociedade civil, servidores, usuários do SUAS e familiares. Na abertura, a secretária de Assistência Social, Camila Saraiva, destacou a execução dos serviços da pasta.
Durante o evento, foram apresentadas atividades realizadas nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras). Jovens, adultos, crianças, idosos e pessoas com deficiência participaram com apresentações de ballet, desfile de moda, dança, ritmos, capoeira e coral da melhor idade.
Camila Saraiva afirmou que as apresentações demonstram o alcance das políticas públicas e o compromisso com a garantia de direitos. Segundo ela, durante 2025, a pasta atuou na Proteção Social Básica e na Proteção Social Especial, garantindo direitos, fortalecendo vínculos e atendendo a população de Cabo Frio.
