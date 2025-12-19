AcidenteSabrina Sá

Renata Cristiane
Cabo Frio - Dois carros se envolveram em uma colisão na tarde desta sexta-feira (19), na rua Porto Alegre, em frente à Salineira, em Cabo Frio. O acidente causou lentidão no trânsito na região.

De acordo com informações apuradas no local, um Citroën vermelho seguia pela via no sentido Centro quando foi surpreendido por uma motocicleta. Ao tentar desviar, o motorista acabou colidindo na lateral de um HB20 branco, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, o condutor do HB20 sofreu um ferimento leve na cabeça. Ele foi atendido e passa bem.

A Guarda Civil Municipal foi acionada para controlar o fluxo de veículos e realizar o registro da ocorrência. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento na rua Porto Alegre durante o atendimento.