AcidenteSabrina Sá
De acordo com informações apuradas no local, um Citroën vermelho seguia pela via no sentido Centro quando foi surpreendido por uma motocicleta. Ao tentar desviar, o motorista acabou colidindo na lateral de um HB20 branco, que trafegava no sentido contrário.
Com o impacto, o condutor do HB20 sofreu um ferimento leve na cabeça. Ele foi atendido e passa bem.
A Guarda Civil Municipal foi acionada para controlar o fluxo de veículos e realizar o registro da ocorrência. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento na rua Porto Alegre durante o atendimento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.