Cerimônia para entrega dos crachás aos ambulantes Ascom

Publicado 19/12/2025 18:38

Cabo Frio - Um cronograma foi definido para a retirada dos crachás dos ambulantes cadastrados para atuar durante a alta temporada em Cabo Frio. A medida é voltada aos trabalhadores que não retiraram o documento durante a cerimônia realizada na última quinta-feira (18).



De acordo com o cronograma, que será publicado nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial, a retirada dos crachás ocorrerá em datas e horários específicos, organizados por segmento de atividade. O atendimento será realizado na Secretaria de Licenciamento e Fiscalização, localizada na Rua Florisbela Rosa da Penha, nº 292, no bairro Braga. Os ambulantes devem apresentar documento de identificação.



Na segunda-feira (22), das 8h às 12h, devem comparecer os ambulantes dos segmentos de açaí, água de coco, aperitivos, artesanato, redes e mantas. No mesmo dia, das 13h às 17h, a retirada será destinada aos trabalhadores de brinquedos, camarão, cangas, chapéus, bonés, viseiras, bolsas, doces, empadas e óculos.



Na terça-feira (23), das 8h às 12h, devem retirar os crachás os ambulantes de churrasco, milho verde, pizza e tapioca. Já no período da tarde, das 13h às 17h, o atendimento será para os segmentos de saída de praia, salgados, salada de frutas, sorvete, picolé e sacolé.



Na segunda-feira (29), das 8h às 12h, a entrega será realizada para ambulantes de bebidas, serviços náuticos e escolinhas. Das 13h às 17h, será a vez dos responsáveis pelas barracas.



A cerimônia realizada no dia 18 ocorreu na quadra da Escola Municipal Edison Duarte, no bairro Jardim Caiçara, quando foram entregues 180 crachás aos ambulantes que concluíram todas as etapas do recadastramento. A continuidade da entrega por segmento atende aos trabalhadores que não compareceram ao evento.



O processo de recadastramento incluiu a apresentação de documentos, vistoria dos carrinhos a gás pela Defesa Civil e participação em cursos de capacitação promovidos pelo Sebrae, com conteúdos sobre higiene, manipulação de alimentos, hospitalidade e atendimento ao turista.



Os crachás contam com QR Code de identificação, além de adesivos de uso obrigatório nos carrinhos. O documento é exigido para o exercício da atividade durante a alta temporada nas praias do município.