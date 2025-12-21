Processo seletivo - Reprodução

Processo seletivo Reprodução

Publicado 21/12/2025 16:43

Cabo Frio - Foi publicado nesta sexta-feira (19) o edital nº 001/2025 do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio. O documento consta na edição nº 1.396 do Diário Oficial do Município, entre as páginas 10 e 48.

O processo prevê vagas para cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, com preenchimento imediato e formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão organizadas em três grupos: o Grupo I contempla cargos de níveis Fundamental, Médio e Técnico; o Grupo II reúne os cargos de nível Superior; e o Grupo III é destinado exclusivamente ao cargo de Médico Módulo de Família.

As contratações terão validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme necessidade da administração municipal.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site https://prossim.uerj.br/, obedecendo a prazos distintos para cada grupo. Para o Grupo I, o período vai de 5 a 21 de janeiro de 2026, até as 16h. O Grupo II terá inscrições de 12 a 23 de fevereiro de 2026, também até as 16h. Já o Grupo III poderá se inscrever entre os dias 20 e 30 de março de 2026, até as 16h. A homologação do processo seletivo está prevista para o dia 30 de abril de 2026.

O processo seletivo será realizado em etapa única, de caráter classificatório, composta por análise de títulos e comprovação de experiência profissional, conforme critérios definidos no edital.

Segundo o prefeito Serginho (PL), o processo seletivo atende a diretrizes adotadas pela gestão municipal. “Com esse processo seletivo, estamos cumprindo o que havíamos dito anteriormente, que é acabar com as indicações políticas na Saúde. Tudo será feito com transparência e acompanhamento dos órgãos de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Beatriz Trindade, destacou a realização do processo seletivo para a composição das equipes da rede. “Temos a responsabilidade de conduzir esse processo seletivo para a formação das equipes que atuarão na Saúde do município”, declarou.

O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Município.