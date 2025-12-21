Processo seletivo Reprodução
Processo seletivo abre vagas temporárias na Secretaria de Saúde de Cabo Frio
Inscrições serão realizadas pela internet e seguem cronograma específico por cargo
Operação Especial é definida para o Réveillon 2026 em Cabo Frio
Ações de segurança, fiscalização e mobilidade urbana vão orientar o controle de acesso, o trânsito e o ordenamento durante a virada do ano
Cabo Frio inicia montagem de palco para o Réveillon 2026
Shows e queima de fogos marcam a programação de fim de ano na cidade
Cabo Frio define datas para retirada de crachás de ambulantes
O procedimento será feito por segmento, em datas e horários definidos, para trabalhadores que não participaram da entrega inicial
Concurso Miss: Grupo de Apoio ao Idoso comemora os 15 anos de evento no Costa Azul Iate Clube em Cabo Frio
Evento reuniu participantes, voluntários e convidados em uma noite de celebração e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela instituição
Colisão entre dois carros deixa trânsito lento na rua Porto Alegre, em Cabo Frio
O acidente causou lentidão no trânsito na região
