Acidente - Reprodução

AcidenteReprodução

Publicado 21/12/2025 16:46

Cabo Frio - Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (21) na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Florestinha, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

A ocorrência resultou na morte de um homem, que ainda não havia sido identificado até a última atualização. Outra vítima, também do sexo masculino, foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para atendimento da ocorrência e controle da área.

Mais informações devem ser divulgadas após a conclusão dos procedimentos iniciais.