Coral Despertar - Reprodução

Publicado 21/12/2025 16:55

Cabo Frio - O Palácio das Águias, localizado na Rua Érico Coelho, no Centro de Cabo Frio, recebeu nesta sexta-feira (19) e sábado (20) apresentações do Coral Despertar e do Coral Municipal de Cabo Frio. Quem passou pelo local foi recebido por apresentações musicais que integraram a programação gratuita de Natal do município.



Além da decoração temática, o espaço passou a concentrar atividades culturais abertas ao público, reunindo música, artes visuais e apresentações natalinas. O Palácio das Águias se consolida como um dos principais pontos da agenda cultural de fim de ano na cidade.



As apresentações musicais tiveram início na última terça-feira (16). Paralelamente, o público pode visitar a exposição “Os pincéis, o Natal e a paleta”, que segue aberta até o dia 5 de janeiro, com entrada gratuita.



A iniciativa faz parte do calendário cultural de fim de ano do município e tem como objetivo ampliar o acesso da população às atividades artísticas e culturais, promovendo espaços de convivência e valorização da produção local.