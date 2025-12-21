Coral Despertar Reprodução
Além da decoração temática, o espaço passou a concentrar atividades culturais abertas ao público, reunindo música, artes visuais e apresentações natalinas. O Palácio das Águias se consolida como um dos principais pontos da agenda cultural de fim de ano na cidade.
As apresentações musicais tiveram início na última terça-feira (16). Paralelamente, o público pode visitar a exposição “Os pincéis, o Natal e a paleta”, que segue aberta até o dia 5 de janeiro, com entrada gratuita.
A iniciativa faz parte do calendário cultural de fim de ano do município e tem como objetivo ampliar o acesso da população às atividades artísticas e culturais, promovendo espaços de convivência e valorização da produção local.
