126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Reprodução/PM

126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Reprodução/PM

Publicado 22/12/2025 13:40

Cabo Frio - Um homicídio foi registrado na noite deste domingo (21) na Avenida B, no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio. A vítima foi identificada como Matheus, de 15 anos, de acordo com informações iniciais.

Segundo as primeiras apurações, o adolescente foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram na área para isolar o local do crime e realizar os procedimentos iniciais de investigação. Após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, que ficará responsável pelas investigações para apurar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.