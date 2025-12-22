126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Reprodução/PM
Adolescente de 15 anos é morto a tiros no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio
Crime aconteceu na noite de domingo (21)
Tartaruga Marinha é encontrada morta na Praia do Peró em Cabo Frio
Animal foi localizado já sem vida na areia neste sábado (20) e caso chamou a atenção de banhistas
Palácio das Águias recebe apresentações natalinas do Coral Despertar e do Coral Municipal de Cabo Frio
Programação gratuita reuniu música, arte e decoração temática no Centro da cidade durante o fim de semana
Acidente na Rodovia Amaral Peixoto deixa vítima fatal e ferido no distrito de Tamoios em Cabo Frio
Colisão ocorreu no bairro Florestinha na manhã de domingo (21); uma das vítimas foi levada para a UPA e o caso mobilizou a Polícia Militar
Processo seletivo abre vagas temporárias na Secretaria de Saúde de Cabo Frio
Inscrições serão realizadas pela internet e seguem cronograma específico por cargo
Operação Especial é definida para o Réveillon 2026 em Cabo Frio
Ações de segurança, fiscalização e mobilidade urbana vão orientar o controle de acesso, o trânsito e o ordenamento durante a virada do ano
