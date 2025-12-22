Resgate de uma aranha caranguejeiraAscom
O aracnídeo foi colocado com segurança em um recipiente, garantindo a integridade do animal e das pessoas no local, e em seguida devolvido ao seu habitat natural.
De acordo com a Guarda, a aranha caranguejeira pode morder se se sentir ameaçada, mas sua mordida não representa perigo significativo para humanos. O ideal é sempre manter distância e acionar profissionais capacitados para resgate.
A população pode entrar em contato com a Guarda Civil pelo 153 para relatar situações envolvendo animais silvestres ou ocorrências de risco.
