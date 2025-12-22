Resgate de uma aranha caranguejeiraAscom

Cabo Frio - A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, por meio da Guarda Marítima e Ambiental, realizou na sexta-feira (19) o resgate de uma aranha caranguejeira encontrada dentro de um estabelecimento comercial na Rua dos Biquínis, na Gamboa.

O aracnídeo foi colocado com segurança em um recipiente, garantindo a integridade do animal e das pessoas no local, e em seguida devolvido ao seu habitat natural.

De acordo com a Guarda, a aranha caranguejeira pode morder se se sentir ameaçada, mas sua mordida não representa perigo significativo para humanos. O ideal é sempre manter distância e acionar profissionais capacitados para resgate.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil pelo 153 para relatar situações envolvendo animais silvestres ou ocorrências de risco.
