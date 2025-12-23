Processo seletivo Ascom
Inscrições para Gratificação por Lotação Prioritária na Educação Municipal estão abertas em Cabo Frio
Profissionais do magistério podem ampliar jornada com gratificação regulamentada até o fim de dezembro
Homem é preso após furtar comércio e provocar acidente na madrugada em Cabo Frio
Suspeito dirigia veículo roubado, apresentava sinais de embriaguez e foi flagrado com mercadorias furtadas após colidir contra um poste no Centro da cidade
Polícia Civil prende homem em flagrante por receptação de veículo em Cabo Frio
No momento da abordagem, o indivíduo foi identificado como autor dos fatos, recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência
Programa "Emprego Já!" registra aumento na oferta de vagas e novas empresas em Cabo Frio
Programa segue em expansão, totalizando no momento 577 vagas de ampla concorrência
Forte São Matheus, em Cabo Frio, recebe a exposição "A Cidade Mais Bonita do Mundo"
Mostra coletiva será aberta ao público na próxima segunda-feira (29), com entrada gratuita e visitação diária das 8h às 18h
Guarda Civil de Cabo Frio realiza resgate de aranha caranguejeira e devolve animal à natureza
Ação foi conduzida pela Guarda Marítima e Ambiental
