Acidente - Reprodução

Acidente Reprodução

Publicado 23/12/2025 14:25

Cabo Frio - Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (23) após furtar um estabelecimento comercial no Centro de Cabo Frio e se envolver em um acidente de trânsito durante a fuga. A ocorrência foi registrada por volta das 3h15, na Rua Itajuru, e mobilizou equipes da Polícia Militar.

Segundo a corporação, a guarnição foi acionada para verificar um furto a comércio. As informações iniciais apontavam que o autor estaria utilizando um táxi Nissan Versa branco. Durante o deslocamento, os policiais foram informados de que um veículo com as mesmas características havia sido roubado momentos antes na Estrada Velha de Búzios.

Na altura da Praça Porto Rocha, a equipe localizou o automóvel colidido contra um poste. No interior do veículo foram encontrados diversos produtos, entre eles uma garrafa de gin, três garrafas de uísque, uma garrafa de catuaba, 26 doces de abóbora e dez pacotes de amendoim. Após diligência no depósito do estabelecimento vítima, foi confirmado que os itens eram compatíveis com o material furtado.

No local do acidente, a Guarda Municipal já mantinha o condutor sob custódia. De acordo com os agentes, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e teria colidido contra outros veículos na Orla da Praia do Forte antes de abandonar o carro.

O suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde exame clínico preliminar apontou resultado positivo para embriaguez. A perícia técnica também foi realizada no local do acidente.

Durante o procedimento policial, o homem confessou a autoria dos crimes e admitiu ter realizado manobras perigosas, conhecidas como “cavalinho de pau”, em via pública. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante por roubo, furto a estabelecimento comercial e embriaguez ao volante. O material recuperado foi apresentado à autoridade policial.