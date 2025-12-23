Preso em flagrante Divulgação/PM
Polícia Civil prende homem em flagrante por receptação de veículo em Cabo Frio
No momento da abordagem, o indivíduo foi identificado como autor dos fatos, recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência
Programa "Emprego Já!" registra aumento na oferta de vagas e novas empresas em Cabo Frio
Programa segue em expansão, totalizando no momento 577 vagas de ampla concorrência
Forte São Matheus, em Cabo Frio, recebe a exposição "A Cidade Mais Bonita do Mundo"
Mostra coletiva será aberta ao público na próxima segunda-feira (29), com entrada gratuita e visitação diária das 8h às 18h
Guarda Civil de Cabo Frio realiza resgate de aranha caranguejeira e devolve animal à natureza
Ação foi conduzida pela Guarda Marítima e Ambiental
Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Cabo Frio
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (22), na Avenida Wilson Mendes; vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Adolescente de 15 anos é morto a tiros no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio
Crime aconteceu na noite de domingo (21)
