Preso em flagrante Divulgação/PM

Renata Cristiane
Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio, por meio da 126ª DP, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (22), um homem pelo crime de receptação. A prisão ocorreu na Rua Veneza, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio.
O homem foi detido por comprar e ocultar um veículo automotor furtado, uma Toyota Hilux, subtraída na Barra da Tijuca, no dia 03 de dezembro.
De acordo com a polícia, a equipe do GELC da 126ª DP, após levantamento de informações obtidas pelos setores de inteligência da unidade, iniciou diligências para localizar o veículo, que estaria circulando de forma adulterada pela cidade de Cabo Frio. Após a identificação do automóvel, os agentes permaneceram em monitoramento no local até a chegada do condutor.
No momento da abordagem, o indivíduo foi identificado como autor dos fatos, recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência.