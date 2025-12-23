Preso em flagrante - Divulgação/PM

Preso em flagrante Divulgação/PM

Publicado 23/12/2025 14:20

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio, por meio da 126ª DP, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (22), um homem pelo crime de receptação. A prisão ocorreu na Rua Veneza, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio.

O homem foi detido por comprar e ocultar um veículo automotor furtado, uma Toyota Hilux, subtraída na Barra da Tijuca, no dia 03 de dezembro.

De acordo com a polícia, a equipe do GELC da 126ª DP, após levantamento de informações obtidas pelos setores de inteligência da unidade, iniciou diligências para localizar o veículo, que estaria circulando de forma adulterada pela cidade de Cabo Frio. Após a identificação do automóvel, os agentes permaneceram em monitoramento no local até a chegada do condutor.

No momento da abordagem, o indivíduo foi identificado como autor dos fatos, recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência.