Publicado 23/12/2025 15:29

Cabo Frio - Faltando apenas um dia para o Natal, o comércio de Cabo Frio já aproveita o período mais aquecido do ano. Lojistas de diferentes segmentos relatam aumento no movimento em relação a 2024, considerado um ano fraco para as vendas, embora haja avaliações distintas entre setores e representantes do comércio local.



De acordo com levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), 62,1% dos entrevistados pretendem comprar presentes neste Natal, índice superior ao registrado no ano passado, quando 61% demonstravam essa intenção. Entre os itens mais procurados estão vestuário, calçados e acessórios (54,9%), seguidos por brinquedos (26%). A pesquisa também aponta preferência pelas compras em lojas físicas.



No shopping da cidade, lojistas relatam movimento intenso. No setor de brinquedos, a gerente da RiHappy, Tatiane, destaca que as promoções têm sido determinantes para atrair consumidores. “A gente está com muita promoção na loja, principalmente de marcas como Mattel, que tem Barbie e Hot Wheels. Isso está chamando muito cliente e os produtos estão saindo bastante”, afirmou. Segundo ela, o Natal supera outras datas comemorativas em vendas e o movimento deste ano é maior do que o registrado em 2024.



Na Rip Curl, loja de moda surfwear, o vendedor Emerson confirma a percepção de crescimento. “A galera tem procurado bastante camisa, blusa para presentear pai e irmão. Como é verão, também estão saindo muito biquíni, bolsa e artigos de praia”, explicou. Para ele, o aumento no fluxo de turistas na cidade contribui diretamente para o aquecimento do comércio. “O movimento está bem maior que no último Natal e na Black Friday, inclusive com público de fora”, completou.



Já no setor de calçados, a avaliação é mais cautelosa. Na loja Itapuã, a vendedora Vitória afirma que os tênis esportivos lideram as vendas, mas considera o movimento inferior ao do ano passado. “O ano passado foi bem melhor. Este ano está mais parado”, disse.



Em contrapartida, no segmento de perfumaria, o cenário é positivo. Mariana, da Natura, relata que as vendas superaram as expectativas iniciais. “Está bem melhor do que a gente esperava. Sabonetes, perfumes e kits estão saindo bastante, principalmente como lembrancinhas”, destacou.



Entre os consumidores, a preferência pelas compras presenciais também se confirma. O advogado Lucas Motta afirma que optou por ir às lojas físicas para evitar problemas com troca. “Os preços não tiveram muita diferença em relação ao ano passado. Apesar de sair um pouco mais caro, comprar presencialmente facilita na escolha do tamanho”, avaliou. Já Milena Rezende concentrou parte das compras em uma única loja e pretende adquirir roupas no shopping, citando atrasos nas entregas de compras feitas pela internet e também, a possibilidade de experimentar nas lojas de departamento.



Outro consumidor, Felipe Vieira, que esteve no shopping nos últimos dias, avaliou os preços de forma positiva, especialmente no setor de vestuário. “Achei os preços bons, principalmente nas lojas de roupa. Achei os valores de algumas coisas no shopping parecidos com o da internet. A South está bem mais barata do que a C&A”, comentou. No entanto, ele fez ressalvas quanto à organização. “A organização das lojas está bem ruim, parece que está faltando funcionário. A C&A estava muito bagunçada”, relatou.

Apesar dos relatos positivos de lojistas, o presidente da Luta Pelo Comércio de Cabo Frio avalia que a movimentação segue semelhante à do ano passado. A percepção contrasta com 2024, quando o comércio enfrentou um Natal marcado por baixo movimento, influenciado principalmente pelos atrasos no pagamento de salários e do 13º dos servidores públicos municipais.



Naquele período, muitos trabalhadores abriram mão da compra de presentes, impactando diretamente a economia local. Uma enquete realizada pelo Jornal apontou que a maioria dos participantes não pretendia comprar presentes, e entre os que compraram, mais da metade optou pela internet. O centro da cidade registrou movimento fraco na antevéspera de Natal, cenário atribuído à crise financeira vivida pelo município.