Operação Navegue SeguroAscom

Publicado 23/12/2025 17:40

Cabo Frio - A Guarda Marítima e Ambiental da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio começou, nesta terça-feira (23), a operação Navegue Seguro, realizada em conjunto com a Marinha do Brasil. O objetivo é reforçar a fiscalização da navegação, orientar condutores de embarcações e garantir o cumprimento das normas de tráfego aquaviário nas áreas costeiras do município. A operação seguirá até o fim do período de Carnaval.



A ação faz parte de uma campanha nacional da Marinha do Brasil sobre navegação segura, com foco no aumento do tráfego náutico no verão. A iniciativa busca orientar sobre o cumprimento das normas de segurança, a preservação ambiental e a responsabilidade dos condutores de embarcações.



No entorno da Boca da Barra, local com grande circulação de motos aquáticas, lanchas e embarcações de esporte e recreio, as equipes realizam orientações e inspeções navais. A atuação ocorre diretamente no mar para permitir respostas rápidas em casos de irregularidades ou situações de risco.



“Um dos principais focos da operação é o cumprimento da legislação que estabelece o limite mínimo de 200 metros da costa para a navegação de embarcações motorizadas. Essa faixa deve ser rigorosamente respeitada, especialmente nas áreas sinalizadas por boias, como na Ilha do Japonês, garantindo a segurança de banhistas, esportistas e dos próprios navegadores”, afirmou o superintendente da Guarda Marítima e Ambiental, Ricardo Medina.



A operação envolve a Secretaria de Segurança e Ordem Pública e reforça a cooperação entre os órgãos responsáveis pela fiscalização marítima e pelo ordenamento do uso dos espaços náuticos no município.