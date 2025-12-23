Secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira - Reprodução

Secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton NogueiraReprodução

Publicado 23/12/2025 17:24

Cabo Frio - A Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima iniciou a instalação de bituqueiras nas praias de Cabo Frio como parte do programa “Cabo Frio Educada”. A ação tem o objetivo de reduzir o descarte de guimbas de cigarro nas orlas do município.



O programa começou na Praia do Foguete e seguiu pela Praia do Forte, incluindo áreas de circulação, como Duna Boa Vista, Praça das Águas e Canto do Forte. Restaurantes e quiosques receberam adesivos informativos com orientações sobre o descarte de bitucas de cigarro.



Segundo o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, a instalação das bituqueiras oferece pontos adequados para o descarte e informa a população sobre os efeitos desse tipo de resíduo, estimulando mudanças de comportamento e preservando as praias.



Os adesivos e placas distribuídos nas orlas informam que um cigarro contém mais de sete mil substâncias químicas, entre elas nicotina, monóxido e dióxido de carbono, benzeno, amônia, formaldeído e metais pesados. Os compostos podem afetar o solo, a água e a fauna marinha.



A ação utiliza dados sobre a composição dos resíduos encontrados nas praias do município e em outros locais.