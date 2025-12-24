126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Reprodução
Homem é preso acusado de estuprar menina de 3 anos em Cabo Frio
Crime aconteceu no distrito de Tamoios. Acusado chegou a linchado por populares antes de ser capturado pela polícia
Funcionária é agredida durante tentativa de furto em loja de Cabo Frio
Ocorrência aconteceu no Centro da cidade e envolveu duas suspeitas
Prefeitura de Cabo Frio abre cadastro obrigatório para embarcações que forem navegar no Réveillon 2026
Protocolo de segurança náutica prevê cadastro prévio obrigatório para todas as embarcações que optarem por realizar o avistamento da queima de fogos na virada do ano
Rua Jonas Garcia será interditada nesta quarta-feira (24) em Cabo Frio
Iniciativa prevê uso do material em exposições, ações educativas e eventos institucionais
Cabo Frio inicia ação conjunta com a Marinha para fiscalização de embarcações
Operação Navegue Seguro orienta condutores e reforça cumprimento das normas nas áreas costeiras
Bituqueiras são instaladas em praias de Cabo Frio para reduzir descarte irregular
Programa "Cabo Frio Educada" orienta população sobre impactos das guimbas de cigarro
