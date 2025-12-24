126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Reprodução

Publicado 24/12/2025 11:19

Cabo Frio - Um homem foi preso na terça-feira (23) suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de três anos, no bairro Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio. O caso aconteceu na Avenida Independência e mobilizou a Polícia Militar, a Polícia Civil e equipes de saúde.

De acordo com o registro da ocorrência, a avó da criança procurou a sede da 8ª Companhia do 25º BPM por volta das 8h20 para relatar o que teria ocorrido no dia anterior, na segunda-feira (22), por volta das 15h30. Segundo o relato, enquanto cozinhava, a neta entrou na cozinha reclamando de dores na região íntima. Ao ser questionada, a criança afirmou que um homem que estava do lado de fora da residência teria entrado na casa e tocado nela.

O suspeito foi identificado como A.C.d.C., de 65 anos. Ainda conforme a ocorrência, na manhã desta terça-feira, populares agrediram o homem, deixando-o em uma esquina próxima à 8ª Companhia da Polícia Militar. Os autores das agressões não foram localizados, pois fugiram antes da chegada da guarnição.

A Polícia Militar conduziu tanto a vítima quanto o acusado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio, onde ambos receberam atendimento médico. Em seguida, as partes foram levadas para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que atua como central de flagrantes na região.

A criança passou por exame pericial no Instituto Médico Legal (IML) e o laudo confirmou o crime de estupro de vulnerável. Após a análise da autoridade policial, o acusado permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.