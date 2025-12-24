SuspeitaReprodução
De acordo com o relato, os itens envolvidos seriam livrinhos de histórias e livrinhos de colorir, acondicionados em pequenos pacotes. As mercadorias foram recuperadas ainda dentro da loja.
Ainda segundo ela, durante a ação, uma funcionária do estabelecimento foi agredida pelas suspeitas. Não há informações sobre o estado de saúde da colaboradora.
O Jornal entrou em contato com a comerciante para saber se foi registrado um Boletim de Ocorrência.
“Ligamos várias vezes para a Polícia Militar, mas nenhuma viatura compareceu. As suspeitas acabaram deixando a loja”, afirmou.
A comerciante informou ainda que, diante da ausência policial no momento do ocorrido, não foi possível realizar a detenção das envolvidas nem formalizar o registro da ocorrência no local.
Questionada, a assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que iria verificar a situação.
