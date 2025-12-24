Suspeita - Reprodução

Publicado 24/12/2025 11:15

Cabo Frio - Uma tentativa de furto foi registrada nesta segunda-feira (22) em uma loja localizada na Avenida Teixeira e Souza, no Centro de Cabo Frio. Segundo a comerciante, duas mulheres teriam tentado subtrair produtos do estabelecimento Top 20 Cabo Frio.



De acordo com o relato, os itens envolvidos seriam livrinhos de histórias e livrinhos de colorir, acondicionados em pequenos pacotes. As mercadorias foram recuperadas ainda dentro da loja.



Ainda segundo ela, durante a ação, uma funcionária do estabelecimento foi agredida pelas suspeitas. Não há informações sobre o estado de saúde da colaboradora.



O Jornal entrou em contato com a comerciante para saber se foi registrado um Boletim de Ocorrência.



“Ligamos várias vezes para a Polícia Militar, mas nenhuma viatura compareceu. As suspeitas acabaram deixando a loja”, afirmou.



A comerciante informou ainda que, diante da ausência policial no momento do ocorrido, não foi possível realizar a detenção das envolvidas nem formalizar o registro da ocorrência no local.



Questionada, a assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que iria verificar a situação.