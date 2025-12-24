Secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, e os representantes aldeenses Ascom
Cabo Frio e São Pedro da Aldeia definem ações conjuntas de fiscalização ao transporte
Municípios vão intensificar a fiscalização nas estradas que dão acesso às cidades, garantindo o cumprimento de normas previstas na legislação
Cabo Frio e São Pedro da Aldeia definem ações conjuntas de fiscalização ao transporte
Municípios vão intensificar a fiscalização nas estradas que dão acesso às cidades, garantindo o cumprimento de normas previstas na legislação
Homem é morto a tiros em Unamar, distrito de Tamoios, Cabo Frio
Perícia foi realizada no local e corpo encaminhado ao IML
Carro estacionado é atingido por caminhonete no Centro de Cabo Frio
Batida ocorreu na madrugada de domingo (21), na Rua Waltemir Terra Cardoso; motorista responsável ainda não foi identificado
Homem é preso acusado de estuprar menina de 3 anos em Cabo Frio
Crime aconteceu no distrito de Tamoios. Acusado chegou a linchado por populares antes de ser capturado pela polícia
Funcionária é agredida durante tentativa de furto em loja de Cabo Frio
Ocorrência aconteceu no Centro da cidade e envolveu duas suspeitas
Prefeitura de Cabo Frio abre cadastro obrigatório para embarcações que forem navegar no Réveillon 2026
Protocolo de segurança náutica prevê cadastro prévio obrigatório para todas as embarcações que optarem por realizar o avistamento da queima de fogos na virada do ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.