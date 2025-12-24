Secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, e os representantes aldeenses - Ascom

Secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, e os representantes aldeenses Ascom

Publicado 24/12/2025 14:48

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, vai intensificar as fiscalizações de transporte durante os períodos de Natal, Réveillon e toda a alta temporada. A ação será alinhada junto ao município de São Pedro da Aldeia, e as fiscalizações conjuntas vão ocorrer nas vias que dão acesso aos dois municípios e nos terminais de ônibus de turismo.

Nesta quarta-feira (24), o secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, conduziu o encontro com os representantes aldeenses para definir o planejamento de fiscalização conjunta ao acesso de veículos de transporte e ônibus de turismo. O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, e o procurador-geral, Peter Samerson, ambos de São Pedro da Aldeia, participaram do encontro.

O secretário de Mobilidade Urbana de Cabo Frio, Kiko Jorge, destacou a importância da atividade conjunta entre os municípios.

“Esse alinhamento entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia é de extrema importância para o ordenamento e o combate ao acesso de transportes clandestinos em nossas cidades, além da conferência do cumprimento das medidas obrigatórias, como, por exemplo, o uso do taxímetro de forma correta, estando ligado e cobrando as corridas. Estaremos presentes, checando e garantindo que todas as normas e medidas previstas em lei sejam cumpridas pelos veículos que acessam o município. Atuaremos de forma conjunta neste período comemorativo e também durante toda a alta temporada. Cabo Frio está de portas abertas para os nossos turistas, mas sem abrir mão do cuidado, da segurança e da ordem no município. São Pedro da Aldeia fará a fiscalização no território deles, e nós atuaremos aqui, buscando o melhor para as duas cidades”, finalizou.