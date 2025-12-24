Homem é morto a tiros Reprodução
Homem é morto a tiros em Unamar, distrito de Tamoios, Cabo Frio
Perícia foi realizada no local e corpo encaminhado ao IML
Carro estacionado é atingido por caminhonete no Centro de Cabo Frio
Batida ocorreu na madrugada de domingo (21), na Rua Waltemir Terra Cardoso; motorista responsável ainda não foi identificado
Homem é preso acusado de estuprar menina de 3 anos em Cabo Frio
Crime aconteceu no distrito de Tamoios. Acusado chegou a linchado por populares antes de ser capturado pela polícia
Funcionária é agredida durante tentativa de furto em loja de Cabo Frio
Ocorrência aconteceu no Centro da cidade e envolveu duas suspeitas
Prefeitura de Cabo Frio abre cadastro obrigatório para embarcações que forem navegar no Réveillon 2026
Protocolo de segurança náutica prevê cadastro prévio obrigatório para todas as embarcações que optarem por realizar o avistamento da queima de fogos na virada do ano
Rua Jonas Garcia será interditada nesta quarta-feira (24) em Cabo Frio
Iniciativa prevê uso do material em exposições, ações educativas e eventos institucionais
