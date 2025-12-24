Homem é morto a tiros - Reprodução

Homem é morto a tiros Reprodução

Publicado 24/12/2025 14:10

Cabo Frio - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (23), na Rua da Macumba, no bairro de Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Policiais militares e civis estiveram no local após o ocorrido. A área foi isolada para a realização de perícia técnica. Em seguida, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

O caso está sendo investigado por agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio.