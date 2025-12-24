Batida - Reprodução

BatidaReprodução

Publicado 24/12/2025 12:36

Cabo Frio - Um automóvel que estava estacionado na Rua Waltemir Terra Cardoso, no Centro de Cabo Frio, foi atingido por outro veículo durante a madrugada de domingo (21). A colisão causou danos significativos na parte traseira do carro, um Chevrolet Meriva preto, que estava parado próximo à Praça da Cidadania.



Segundo informações da proprietária, o ocorrido só foi notado na manhã seguinte. O veículo que provocou o impacto seria uma caminhonete, cujo condutor deixou o local sem ser identificado. Até o momento, não foi registrado boletim de ocorrência.



A dona do carro informou que aguarda acesso a imagens de câmeras de segurança de um prédio próximo, que podem contribuir para a identificação da placa do veículo envolvido. As gravações às quais ela teve acesso até agora mostram o instante da colisão, que acontece quando a caminhonete passa por um quebra-molas e atinge o carro estacionado. No entanto, as imagens não permitem reconhecer o motorista nem os dados do veículo.



O caso segue em apuração, na expectativa de que novas imagens ajudem a esclarecer o acidente.