Publicado 25/12/2025 23:22

Cabo Frio - O funcionamento do semáforo localizado na Rodovia Amaral Peixoto, nas proximidades do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva, em Tamoios, foi modificado durante o período das comemorações de Natal e Réveillon. O equipamento passou a operar em modo intermitente.

Segundo a administração municipal, a alteração busca facilitar a circulação de veículos nas vias de acesso e saída do distrito, que registram aumento no volume de tráfego nesta época do ano. A medida já está em vigor e seguirá até o dia 5 de janeiro. O modelo adotado é o mesmo utilizado nos semáforos de Barra de São João.

A mudança repete a estratégia aplicada durante o Carnaval, quando os sinais também funcionaram de forma intermitente. Além da alteração no semáforo, foram instaladas grades de segurança para impedir travessias de veículos em pontos específicos da via.

O secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, comentou sobre a adoção da medida durante períodos de maior movimento.

“O funcionamento intermitente dos sinais no Carnaval foi uma medida que a Prefeitura de Cabo Frio adotou e deu certo, trazendo benefícios e mais comodidade para quem entrava e saía de Tamoios. Períodos como esse, assim como a realidade que vivemos no Natal e no Réveillon, requerem atuações específicas, por isso voltamos a adotar essa medida. Estamos trabalhando para oferecer um trânsito com mais fluidez aos nossos moradores e turistas que chegam à nossa cidade. Contamos com a colaboração de todos para que possamos ter um trânsito tranquilo e mais seguro”, finalizou.