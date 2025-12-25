TrânsitoAscom
Cabo Frio altera funcionamento de semáforo em Tamoios durante fim de ano
Medida prevê operação intermitente do sinal na Rodovia Amaral Peixoto até o dia 5 de janeiro
GOP atende denúncia de assédio na Praia de São Bento em Cabo Frio
Ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (24) e encaminhada à 126ª Delegacia de Polícia
Cabo Frio e São Pedro da Aldeia definem ações conjuntas de fiscalização ao transporte
Municípios vão intensificar a fiscalização nas estradas que dão acesso às cidades, garantindo o cumprimento de normas previstas na legislação
Homem é morto a tiros em Unamar, distrito de Tamoios, Cabo Frio
Perícia foi realizada no local e corpo encaminhado ao IML
Carro estacionado é atingido por caminhonete no Centro de Cabo Frio
Batida ocorreu na madrugada de domingo (21), na Rua Waltemir Terra Cardoso; motorista responsável ainda não foi identificado
Homem é preso acusado de estuprar menina de 3 anos em Cabo Frio
Crime aconteceu no distrito de Tamoios. Acusado chegou a linchado por populares antes de ser capturado pela polícia
