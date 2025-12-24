Prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho - Renata Cristiane

Prefeito de Cabo Frio, Dr SerginhoRenata Cristiane

Publicado 24/12/2025 13:22 | Atualizado 24/12/2025 13:23

Cabo Frio - PREFEITO OU TURISTA?



O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), entregou nesta terça-feira (23) uma das obras mais aguardadas pela população: a revitalização do Canto do Forte, um dos pontos mais charmosos da cidade, que por anos permaneceu degradado e subutilizado. O espaço passou por ampla intervenção urbanística e agora passa a integrar oficialmente o circuito turístico do município, com a proposta de se consolidar como um “point internacional”.



Em clima descontraído e vestindo um look casual - com direito a camisão colorido, bermuda e chinelinho Havaianas pra entrar em 2026 com o pé direito -, o prefeito destacou que o local recebeu um novo padrão de urbanização, com recuperação do mirante, instalação de lunetas panorâmicas, reforço na iluminação pública e monitoramento 24 horas. O espaço conta ainda com câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e presença permanente da Guarda Municipal.



"Era uma área abandonada, com lama e barro. Hoje entregamos um espaço seguro, iluminado e preparado para receber moradores e turistas, inclusive à noite", afirmou Dr. Serginho, ao ressaltar a importância da obra para a valorização do espaço público e da cidade como destino turístico.

A entrega do Canto do Forte acontece em um momento estratégico, às vésperas do Réveillon, evento que simboliza o resgate do protagonismo turístico de Cabo Frio. O prefeito lembrou que o município já sediou um dos maiores réveillons do Estado e afirmou que a programação deste ano representa a retomada desse destaque.



A entrega do Canto do Forte acontece em um momento estratégico, às vésperas do Réveillon, evento que simboliza o resgate do protagonismo turístico de Cabo Frio. O prefeito lembrou que o município já sediou um dos maiores réveillons do Estado e afirmou que a programação deste ano representa a retomada desse destaque.



"Estamos investindo forte em estrutura, shows, queima de fogos e segurança. A expectativa é receber cerca de um milhão de pessoas", disse. Segundo ele, o impacto econômico é expressivo. "Se cada visitante gastar, em média, R$ 50 por dia durante quatro dias, estamos falando de aproximadamente R$ 200 milhões injetados na economia local. Isso significa geração de emprego e renda para o cabo-friense".

DESTACOU INFRAESTRUTURA "INVISÍVEL"



O vice-prefeito e secretário municipal de Cidade, Miguel Alencar (União), destacou que a revitalização vai além do que é visível. Segundo ele, a obra incluiu intervenções estruturais importantes, como a implantação de rede separadora de esgoto e melhorias na drenagem da Avenida Almirante Barroso, medida que contribui para evitar alagamentos e reforça a preservação ambiental da área.



Miguel ressaltou que os trabalhos continuam durante o verão, com a conclusão de etapas como banheiros, quiosques, iluminação e calçadas, além do avanço das obras na Praça do Guta. A agenda de entregas da prefeitura inclui ainda a Praça São Benedito e o ginásio poliesportivo Alfredo Barreto, previsto para depois do Carnaval.

DESTINO TURÍSTICO SEGURO



A revitalização do Canto do Forte também marca uma mudança significativa no cenário de segurança e no uso do espaço público. O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro, destacou que a nova estrutura garante mais tranquilidade para moradores e visitantes, especialmente mulheres e famílias que frequentam o local no fim da tarde e à noite.



A revitalização do Canto do Forte também marca uma mudança significativa no cenário de segurança e no uso do espaço público. O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro, destacou que a nova estrutura garante mais tranquilidade para moradores e visitantes, especialmente mulheres e famílias que frequentam o local no fim da tarde e à noite.



Já o secretário de Turismo, Davi Barcelos, afirmou que o reforço na segurança é resultado de um conjunto de ações integradas, como ordenamento urbano, iluminação, patrulhamento e promoção positiva da cidade. A expectativa é de que o espaço, antes associado à insegurança, seja definitivamente devolvido à população como um ambiente seguro de lazer, contemplação e valorização turística.