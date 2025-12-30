Prefeito Marcelo Magno (PL), o vice-prefeito Diego Silveira (MDB) e parte do secretariadoReprodução
De acordo com o prefeito, a Prefeitura preparou uma estrutura integrada para atender moradores e turistas, com programação distribuída pelos distritos de Praia Grande, Figueira e Monte Alto. A queima de fogos será realizada na Praia Grande, Monte Alto, Figueira e, pela primeira vez, Caiçara, ampliando o acesso da população às comemorações em seus próprios bairros.
Marcelo alertou para o aumento do fluxo de veículos e pediu que o público evite deslocamentos de carro, priorizando trajetos a pé, devido ao porte reduzido da cidade. Para garantir a segurança, haverá reforço das equipes municipais, com atuação integrada das secretarias de Segurança Pública, Posturas, Meio Ambiente e demais pastas, além do Grupamento de Pronta Resposta.
A operação contará ainda com apoio dos efetivos do 25º BPM, batalhões de Niterói e Nova Friburgo, Polícia Civil, Proeis, Guarda Municipal, ROMU, Patrulha Maria da Penha, grupamento com cães, monitoramento por drones e sistema de reconhecimento facial. O prefeito também destacou a fiscalização contra o uso de caixas de som e garrafas de vidro nas praias, proibidas durante o evento, e reforçou que infrações de trânsito poderão resultar na apreensão de veículos.
