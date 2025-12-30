Prefeita Daniela Soares inaugura nova sede da Procuradoria e da Dívida Ativa - Ascom

Prefeita Daniela Soares inaugura nova sede da Procuradoria e da Dívida Ativa Ascom

Publicado 30/12/2025 19:31 | Atualizado 30/12/2025 19:31

Araruama - A Prefeitura de Araruama inaugurou nesta terça-feira (30) as novas dependências da Procuradoria Geral do Município e do setor de Dívida Ativa. O espaço, localizado ao lado da sede do Executivo, no antigo prédio do TRE, passou por ampla reforma e modernização com foco na melhoria do atendimento ao público, na acessibilidade e nas condições de trabalho dos servidores.



A cerimônia contou com a presença da prefeita Daniela Soares, que participou do descerramento da fita ao lado do procurador-geral do município, Dr. Humberto Motta da Silva; do subprocurador-geral Tributário e de Dívida Ativa, Dr. Marlon Costa de Figueiredo; e da diretora do Departamento de Tributos e Dívida Ativa, Andréa Vieira da Silva.



O novo espaço dispõe de recepção ampla e moderna, área de atendimento com seis guichês, sala de espera para até 20 usuários, além de salas individuais de atendimento, setores específicos para a Procuradoria e a Dívida Ativa e sala de reuniões. A unidade também foi totalmente adaptada para garantir acessibilidade, com banheiros para pessoas com deficiência e elevador, assegurando igualdade no acesso aos serviços públicos.



A modernização incluiu ainda a aquisição de novos equipamentos e computadores, o que deve proporcionar mais agilidade nos processos, segurança das informações e eficiência administrativa.



Durante a visita às instalações, a prefeita Daniela Soares destacou que "o investimento acompanha o crescimento do município e reforça o compromisso da gestão com a modernização da administração pública, a valorização dos servidores e a qualificação do atendimento oferecido à população".