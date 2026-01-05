EWx-deputado estadual Paulo Melo e sua neta - Redes sociais

Publicado 05/01/2026 18:30 | Atualizado 05/01/2026 18:30

Saquarema - Uma denúncia de extrema gravidade envolvendo a família do ex-deputado estadual Paulo Melo entrou no radar das autoridades e corre sob sigilo. A neta do ex-parlamentar formalizou acusações de abuso sexual contra o avô e o próprio pai, com relatos que remetem à infância da denunciante.

O caso é apurado a partir de procedimento instaurado após manifestação à Ouvidoria da Mulher do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As investigações estão em curso e incluem oitivas de familiares, que apresentaram versões divergentes à Polícia Civil, apontando ausência de sinais percebidos à época e conflitos recentes no núcleo familiar.

Em sentido oposto, familiares da jovem apresentaram versões divergentes à polícia. Depoimentos prestados em dezembro de 2025 à 124ª DP pela mãe da denunciante e pela avó materna apontam que não foram identificados indícios de abuso durante o período de convivência familiar.

Segundo os relatos, ambas afirmaram nunca ter observado sinais físicos, emocionais ou comportamentais que indicassem violência sexual, tampouco prejuízos escolares ou mudanças abruptas compatíveis com os fatos narrados na denúncia. Também foi destacado que o contato da jovem com o avô e o pai era considerado limitado e acompanhado por outros familiares.

Os depoimentos mencionam ainda a existência de conflitos recentes, questões emocionais e aspectos financeiros que, na avaliação das declarantes, podem ter influenciado o comportamento da jovem. Esses elementos passaram a integrar o inquérito e serão analisados em conjunto com provas técnicas, perícias e demais diligências determinadas pelas autoridades.

Por se tratar de matéria sensível, o inquérito tramita em segredo de justiça, com análise técnica dos elementos reunidos e garantia do direito de defesa aos citados. A reportagem entrou em contato com Paulo Melo e aguarda a resposta.