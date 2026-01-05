EWx-deputado estadual Paulo Melo e sua neta Redes sociais
Denúncia envolvendo família de ex-deputado de Saquarema é investigada sob sigilo
Ministério Público apura acusações feitas por neta de Paulo Melo; caso segue em segredo de justiça
Dr. Serginho cobra concessionárias após falta d'água em Cabo Frio
Prefeito diz que concessionárias haviam garantido preparo para a alta demanda. "Estavam preparados? Não". Prefeitura colocou a Comsercaf em campo para auxiliar no abastecimento com carros-pipa às áreas mais críticas e acionou o Procon
Fabinho Costa faz balanço político do primeiro ano à frente de Iguaba Grande
Prefeito destaca obras estruturantes e aponta 2026 como ano de consolidação da gestão
Daniela Soares inaugura nova sede da Procuradoria e da Dívida Ativa em Araruama
Nova unidade, ao lado da Prefeitura, garante melhores condições de trabalho e atendimento mais ágil à população
Marcelo Magno anuncia reforço histórico na segurança do Réveillon em Arraial do Cabo
Cidade espera cerca de 700 mil turistas e terá shows, fogos e fiscalização reforçada
Marcelo Magno lança Calendário de Eventos 2026 e consolida estratégia de fortalecimento do turismo em Arraial
Material foi elaborado com foco no desenvolvimento econômico e combate à sazonalidade
