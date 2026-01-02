Prefeito Fabinho Costa (CID)Ascom
Fabinho Costa faz balanço político do primeiro ano à frente de Iguaba Grande
Prefeito destaca obras estruturantes e aponta 2026 como ano de consolidação da gestão
Daniela Soares inaugura nova sede da Procuradoria e da Dívida Ativa em Araruama
Nova unidade, ao lado da Prefeitura, garante melhores condições de trabalho e atendimento mais ágil à população
Marcelo Magno anuncia reforço histórico na segurança do Réveillon em Arraial do Cabo
Cidade espera cerca de 700 mil turistas e terá shows, fogos e fiscalização reforçada
Marcelo Magno lança Calendário de Eventos 2026 e consolida estratégia de fortalecimento do turismo em Arraial
Material foi elaborado com foco no desenvolvimento econômico e combate à sazonalidade
Fabinho Costa anuncia abertura do Mirante Dona Célia para o Réveillon em Iguaba Grande
Espaço completa um ano e integra ações especiais da Prefeitura para a virada do ano
Dr. Serginho acompanha chegada das balsas e reforça planejamento para a maior queima de fogos do RJ
Cabo Frio prepara espetáculo de 15 minutos; haverá shows na Praia do Forte e em Tamoios
