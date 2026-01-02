Prefeito Fabinho Costa (CID) - Ascom

Prefeito Fabinho Costa (CID)Ascom

Publicado 02/01/2026 13:47 | Atualizado 02/01/2026 13:47

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), usou as redes sociais no último dia de 2025 para fazer um balanço político do primeiro ano de sua gestão à frente do município. O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), usou as redes sociais no último dia de 2025 para fazer um balanço político do primeiro ano de sua gestão à frente do município. Em vídeo de prestação de contas , o chefe do executivo destacou avanços considerados estruturantes e reforçou o discurso de planejamento e organização como marcas do governo ao longo de 2025.

Na avaliação da administração, o primeiro ano foi dedicado a destravar obras históricas e reorganizar serviços básicos. Entre os principais pontos elencados estão quase 30 quilômetros de pavimentação e melhorias viárias, além do avanço da macrodrenagem — tratada pelo governo como a maior intervenção do tipo já realizada em Iguaba Grande.

O prefeito também ressaltou o reforço da limpeza urbana, a modernização da iluminação pública com 100% das lâmpadas em LED e as ações do Projeto Verão, voltadas ao ordenamento e à revitalização da orla. No turismo, Fabinho destacou a consolidação de um calendário oficial de eventos como estratégia para aquecer a economia local durante todo o ano.

Na área da segurança, o governo aponta a criação de um novo polo e o fortalecimento do programa Segurança Presente como medidas de impacto. Já no meio ambiente, o destaque ficou por conta do plantio de mais de 2.200 árvores e da conquista de duas praias certificadas com o selo Bandeira Azul, reforçando a agenda sustentável da gestão.

Educação, saúde e inclusão social também foram citadas como prioridades. O prefeito mencionou investimentos em novas unidades escolares, ampliação da UPA, aquisição de ambulâncias e o volume superior a 50 mil atendimentos realizados. Esporte, assistência social, apoio ao campo e à pesca, além de ações de inovação, como wi-fi público, Orla Digital e regularização fundiária, completam o balanço apresentado.

Ao final, Fabinho Costa afirmou que o primeiro ano lançou as bases para um novo ciclo administrativo e sinalizou que 2026 será dedicado à consolidação dos projetos em andamento, com foco em infraestrutura, desenvolvimento e qualidade de vida para a população.